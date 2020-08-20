В Островском районе разыскивают пропавшую женщину

В полиции разыскивают без вести пропавшую Викторову Елену Николаевну, 07.07.1976 года рождения, проживающая в деревне Дуловка Островского района, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области. 11.08.2020 года она ушла в неизвестном направлении из деревни Бахарево Островского района и до настоящего времени местонахождение её неизвестно.

Приметы: рост до 150 см; худощавого телосложения; лицо овальное; волосы темно-русые, короткие; глаза карие; на лбу имеется шрам. Была одета в белую футболку, голубые лосины, на ногах розовые резиновые шлепки.

Всех, располагающих какой-либо информацией о месте нахождении Викторовой Е.Н., просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Островскому району по телефонам 8(81152)36-112, 02, 112, или в ближайший отдел полиции.