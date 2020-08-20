Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В посёлке Идрица установили памятный мемориал узникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

20 августа 2020 года, 10:11

Памятную плиту узникам концлагеря «Дулаг-150» установили силами сотрудников исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области, администрации поселка Идрица, поискового отряда «Идрицкий» под руководством командира отряда, ветерана уголовно-исполнительной системы региона Владимира Еремеева.

В рамках поисковых мероприятий на территории бывшего военного городка в посёлке Идрица из появившейся информации от местных жителей и архивных справок о существовавшем концлагере была найдена плита с названием концлагеря на немецком языке «Дулаг-150». Плиту перевезли, отреставрировали и установили на въезде в поселок Идрица.

В ближайшее время планируется совместными усилиями оформить мемориал и провести благоустройство.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Клубом года стал Ущицкий дом культуры в Кунье
Туристы разобрали на сувениры все, что осталось от съемочной группы «Холопа»
Ремонтировать псковские дороги будут на немецкой технике
Девять псковичей примут участие в в федеральном этапе конкурса «Лидер 21-го века»
Стулья по 100 тысяч рублей для музыкальной школы показали публике
Семья известного псковского музыканта победила во всероссийском конкурсе
От пяти до семи концертов планируют проводить в Зеленом театре летом
Выигранный в лотерею автомобиль за 600 тысяч пскович решил взять деньгами
120 тысяч отдала псковичка подруге за снятие порчи

Комментарии

Авторизация
No comments
«День икс»

Общество / Образование
19 августа 14:24

«День икс»

Что ждет псковских школьников после 1 сентября
Опасные мурашки

Общество / Здоровье
18 августа 11:57

Опасные мурашки

Повод для срочной консультации невролога
Живые и мёртвая

Общество / Знай наших!
17 августа 20:57

Живые и мёртвая

Как художник и поэт проводят время на берегах радонового озера в псковской глубинке