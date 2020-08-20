В посёлке Идрица установили памятный мемориал узникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Памятную плиту узникам концлагеря «Дулаг-150» установили силами сотрудников исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области, администрации поселка Идрица, поискового отряда «Идрицкий» под руководством командира отряда, ветерана уголовно-исполнительной системы региона Владимира Еремеева.

В рамках поисковых мероприятий на территории бывшего военного городка в посёлке Идрица из появившейся информации от местных жителей и архивных справок о существовавшем концлагере была найдена плита с названием концлагеря на немецком языке «Дулаг-150». Плиту перевезли, отреставрировали и установили на въезде в поселок Идрица.

В ближайшее время планируется совместными усилиями оформить мемориал и провести благоустройство.