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Происшествия

Водителя трактора, виновного в смертельном ДТП в Великолукском районе, заключили под стражу

20 августа 2020 года, 09:29

Водителя трактора, который устроил смертельное ДТП в Великолукском районе, взяли под стражу и заключили в Великолукское СИЗО,   сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 августа в Великолукском районном суде рассматривался вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора, который пьяным протаранил маршрутку.

На момент аварии в автобусе находилось 19 человек. Две женщины погибли на месте ДТП, ещё пять пассажиров получили травмы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя МО МВД России «Великолукский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.  Ранее по факту ДТП возбудили уголовное дело.  

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