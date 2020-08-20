Водителя трактора, виновного в смертельном ДТП в Великолукском районе, заключили под стражу

Водителя трактора, который устроил смертельное ДТП в Великолукском районе, взяли под стражу и заключили в Великолукское СИЗО, сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

19 августа в Великолукском районном суде рассматривался вопрос об избрании меры пресечения водителю трактора, который пьяным протаранил маршрутку.

На момент аварии в автобусе находилось 19 человек. Две женщины погибли на месте ДТП, ещё пять пассажиров получили травмы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя МО МВД России «Великолукский» об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее по факту ДТП возбудили уголовное дело.