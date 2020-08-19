Развитие гастрономического, аграрного и медицинского туризма обсудят псковские бизнесмены с коллегами из других регионов

20 августа Торгово-промышленная палата Псковской области примет участие в туристском веб-марафоне «Движение навстречу: Псков - Великие Луки – Тверь - Москва-Владимир - Пятигорск».

Цель онлайн-марафона – активизация профессиональных площадок для открытого диалога по актуальным вопросам восстановления индустрии гостеприимства в регионах Российской Федерации, развитие внутреннего туризма, презентация новых проектов по продвижению объектов туриндустрии.

Его участники рассмотрят возможности популяризации агротуризма, гастрономического, культурно-познавательного, промышленного и медицинского туризма.

Онлайн-марафон начнется в 11:00. Заявки на участие принимаются по электронной почте: delo@chamberpskov.ru.