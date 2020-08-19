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Общество / Образование

75 учебных заведений Псковской области оснастили современными компьютерными классами

19 августа 2020 года, 19:23

В 2020 году современными компьютерными классами в регионе оснащены 75 учебных заведений, в том числе 14 учреждений среднего профессионального образования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя Комитета по образованию Псковской области Александра Седунова.

75 учебных заведений Псковской области оснастили современными компьютерными классами

Фото пресс-службы администрации Псковской области
По его словам, новое оборудование было закуплено в школы большинства районов и муниципальных образований области в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС) по направлению «Образование». На эти цели из средств консолидированного бюджета выделено порядка 170 млн рублей. В настоящее время поставка оборудования в классы завершена, осуществлена приемка школ специальными комиссиями. Дополнительно эксперты проверяют качество подключения учреждений к высокоскоростному интернету в рамках регпроекта «Информационная инфраструктура» по направлению «Цифровая экономика».

«Данная образовательная площадка — это и есть новая цифровая реальность школы сегодня: изучая безграничные возможности компьютерной техники и интернета, дети и учителя вместе будут развивать свои возможности. С внедрением ЦОС к уже знакомой практике обучения с помощью интерактивной доски и компьютера теперь добавилась возможность широчайшего использования потенциала интернет-ресурсов и одновременного обучения всех учеников класса на ноутбуках в рамках абсолютно любого предмета: от информатики до изобразительного искусства, от технологии до литературы», — подчеркнул Александр Седунов.

Он добавил, что кабинеты ЦОС становятся «центром притяжения социокультурной жизни школы, проводником новых технологий не только для развития личности учеников и учителей, но и для формирования различных навыков».

Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» реализуется на территории Псковской области с 2019 года. В прошлом году компьютерным оборудованием были оснащены 8 школ Псковской области. На эти цели было потрачено более 17 млн рублей.

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