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Общество

С подрядчиком, который не выполнил обязательства по поставке площадок ГТО, расторгли контракт

19 августа 2020 года, 17:36

С подрядчиком, который не выполнил обязательства по поставке площадок ГТО, расторгли контракт, сообщает пресс-служба областной администрации. Вопрос обсуждали 19 августа на совещании у губернатора Михаила Ведерникова по реализации региональных проектов по основным направлениям Указа Президента РФ. Его темой стало обсуждение актуальных вопросов в рамках регпроекта «Спорт — норма жизни» по направлению «Демография».

Исполняющая обязанности председателя Комитета по спорту Елена Чернышова рассказала о проектах, реализация которых началась в прошлом году — возведение физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа в Пскове и Плюссе. В областной столице все идет по графику, введение в эксплуатацию объекта планируется в октябре.

В Плюссе обустройство территории ФОКОТа завершено, осталось нанести соответствующую разметку. Михаил Ведерников поручил проработать вопрос с подрядной организацией максимально оперативно, пока на улице теплая погода без осадков. В противном случае процесс может затянуться. Первый товарищеский матч организуют без зрителей.

В этом году начата реализация проектов по строительству ФОКОТов в Себеже и Печорах. Проектно-сметная документация по ним уже готова. 

Елена Чернышова также рассказала о поставке нового оборудования в ледовый дворец Пскова. На эти цели из консолидированного бюджета было выделено  25 млн рублей. Контракт выполнен, оборудование, в том числе ледозаливочная машина, поставлено в срок.



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