Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Молодой человек несколько раз ударил ножом сожителя матери

19 августа 2020 года, 16:42

Следователями в Пыталово решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. По предварительной версии, молодой человек причинил тяжкий вред здоровью сожителю своей матери.

Конфликт возник  вечером 18 августа. В ходе драки подозреваемый нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Потерпевший 1985 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Юноша был задержан по месту жительства, нож изъят. По данному факту проводится проверка.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

С подрядчиком, который не выполнил обязательства по поставке площадок ГТО, расторгли контракт
На 150 тысяч оштрафовали главврача псковской психбольницы из-за вспышки коронавируса
Валерий Гергиев выступит в Пскове для медиков и учителей
Новый корпус гостиницы и другие элементы инфраструктуры появились в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье»
Председатель Собрания готов работать с руководителями любых политических взглядов
В региональном парламенте обсуждают идею сокращения числа депутатов
Александр Котов ожидает всплеска активности со стороны политиков и партий
Александр Котов: Из-за коронавируса бюджет региона недополучит значительную часть доходов
Дни экологического просвещения проходят в детских оздоровительных лагерях

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района