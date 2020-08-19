Молодой человек несколько раз ударил ножом сожителя матери

Следователями в Пыталово решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя. По предварительной версии, молодой человек причинил тяжкий вред здоровью сожителю своей матери.

Конфликт возник вечером 18 августа. В ходе драки подозреваемый нанес несколько ударов ножом своему оппоненту. Потерпевший 1985 года рождения был доставлен в медицинское учреждение.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции. Юноша был задержан по месту жительства, нож изъят. По данному факту проводится проверка.