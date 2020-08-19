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Культура

Валерий Гергиев выступит в Пскове для медиков и учителей

19 августа 2020 года, 16:20

Валерий Гергиев выступит в Пскове с Симфоническим оркестром Мариинского театра 20 августа в Большом концертном зале Псковской областной филармонии.  Концерт станет подарком медицинским работникам Псковской области за их вклад в борьбу с коронавирусом, также гостями мероприятия станут учителя и сотрудники социальной сферы.

Концерт в Пскове согласован с Роспотребнадзором Псковской области. Зрители должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Начало концерта в 16:00. Вход по пригласительным билетам, которые распределены по учреждениям образования, социальной защиты и здравоохранения Псковской области.  

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