Валерий Гергиев выступит в Пскове для медиков и учителей

Валерий Гергиев выступит в Пскове с Симфоническим оркестром Мариинского театра 20 августа в Большом концертном зале Псковской областной филармонии. Концерт станет подарком медицинским работникам Псковской области за их вклад в борьбу с коронавирусом, также гостями мероприятия станут учителя и сотрудники социальной сферы.

Концерт в Пскове согласован с Роспотребнадзором Псковской области. Зрители должны будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Начало концерта в 16:00. Вход по пригласительным билетам, которые распределены по учреждениям образования, социальной защиты и здравоохранения Псковской области.