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Политика

Председатель Собрания готов работать с руководителями любых политических взглядов

19 августа 2020 года, 15:30

Председатель псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире ПАИ-live 129 августа заявил, что готов работать с главами районов, придерживающихся  любых политических взглядов. 

-Как депутат, я готов работать с любым главой района. Не важно, какую политическую партию он представляет, главное, чтобы он хотел работать. Не всегда так получается. Но я готов помогать Плюсскому району: это мой округ и мои обязательства перед моими избирателями, - сказал политик. 

По словам Котова, сложно работать, не имея поддержки ведущей политической силы. Это мировая практика, азбука взаимоотношений. 

-Если глава трезвомыслящий, если он понимает, что ему нужно работать, решать проблемы, то естественно он движется в сторону поиска компромисса, диалога с политическим большинством, - добавил председатель облсобрания.


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