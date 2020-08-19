Председатель Собрания готов работать с руководителями любых политических взглядов

Председатель псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в эфире ПАИ-live 129 августа заявил, что готов работать с главами районов, придерживающихся любых политических взглядов.

-Как депутат, я готов работать с любым главой района. Не важно, какую политическую партию он представляет, главное, чтобы он хотел работать. Не всегда так получается. Но я готов помогать Плюсскому району: это мой округ и мои обязательства перед моими избирателями, - сказал политик.

По словам Котова, сложно работать, не имея поддержки ведущей политической силы. Это мировая практика, азбука взаимоотношений.

-Если глава трезвомыслящий, если он понимает, что ему нужно работать, решать проблемы, то естественно он движется в сторону поиска компромисса, диалога с политическим большинством, - добавил председатель облсобрания.



