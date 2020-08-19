Александр Котов ожидает всплеска активности со стороны политиков и партий

Председатель псковского областного Собрания Александр Котов ожидает всплеска активности со стороны и конкретных политиков, и партий: это связано с грядущими в 2021 году выборами в Госдуму и заксобрание. Такое мнение депутат высказал в эфире ПАИ-live 19 августа. Впрочем, спикер считает, что это и неплохо: парламент место для дискуссий.

- Нам нужно смотреть, о чем говорят наши оппоненты. Но я вижу, что по большому счету ничего не изменилось: преобладают популистские заявления и попытки приписать себе чужие заслуги, - сказал Александр Котов.