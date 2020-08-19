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Экономика

Александр Котов: Из-за коронавируса бюджет региона недополучит значительную часть доходов

19 августа 2020 года, 15:10

 Из-за коронавируса бюджет региона недополучит значительную часть доходов. Об этом заявил 19 августа в эфире проекта ПАИ-live председатель псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. По словам гостя Псковского агентства информации сейчас губернатор активно работает с правительством и министерствами, чтобы получить помощь из федерального бюджета. Это тяжелая работа, которая предстоит осенью.

Спикер псковского парламента отмечает, что экономика достаточно инертна, и мы наиболее остро почувствуем последствия коронакризиса в конце этого года и в первом квартале следующего.

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