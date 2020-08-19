Дни экологического просвещения проходят в детских оздоровительных лагерях

В детских оздоровительных лагерях «Стремительный» Печорского района и «Радуга» Гдовского района Псковской области проходят Дни Чудского озера, или Дни экологического просвещения. На прошлой неделе аналогичное мероприятие состоялось в лагере «Солнечный» Печорского района. В нем приняли участие более 50 школьников, сообщает пресс-служба областной админситрации.

Дни Чудского озера подготовлены Псковской областной общественной организацией «Чудской проект» в рамках проекта ER101 GreenMind («Развитие знаний об окружающей природной среде в российско-эстонском приграничье») при поддержке программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014–2020 годов.

Работу с детьми проводят сотрудники летних лагерей, используя специально разработанную программу. В нее включены экологические игры, квесты и викторины, направленные на знакомство с природой родного края.