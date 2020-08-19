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Происшествия

В Порхове пропал тринадцатилетний подросток

19 августа 2020 года, 12:45

В Порхове пропал подросток 13-летний подросток.  Дмитрий Тарасов ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся, сообщает газета «Порховский вестник».

Звонок в дежурную часть в ОМВД России по Порховскому району с просьбой оказать помощь в розыске пропавшего подростка поступил от опекуна 18 августа около 19:00. Поиском подростка занялась следственно-оперативная группа, но найти его пока не удалось.

Известно, что Дмитрий Тарасов учится в школе-интернате. Ранее он уже уходил из дома. Его настоящие родители проживают в Плюссе, поэтому подросток мог направиться туда.

Приметы: рост 160 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-голубые, нос прямой, особая примета – на верхней челюсти выпирает клык.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Порховскому району: (881134) 2-13-32.

В Порхове пропал тринадцатилетний подросток
Дмитрий Тарасов
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