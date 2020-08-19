Все псковские школы и садики готовы к новому учебному году

В Пскове завершилась приёмка школ к новому учебному году, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Все 28 школ, 56 детских садов и шесть учреждений дополнительного образования готовы к 1 сентября.

В этом году на то, чтобы привести учреждения образования в порядок было больше времени, так как из-за пандемии они закрылись раньше положенного срока.

Члены комиссии проверяли состояние зданий и территорий, готовность учебных кабинетов и столовых, медпунктов, спортзалов, санузлов, противопожарное состояние и антитеррористическую защищенность. Кроме того, в этом году к стандартным критериям добавились новые. Они касаются эпидемической безопасности - принятию противоковидных мер.

Приемка школ к новому учебному году в Пскове идет с 10 августа. Всего в 2020 году на подготовку школ к новому учебному сезону было выделено 6 млн рублей.