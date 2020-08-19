Псковский магазин оштрафовали за письмо на электронку

Псковский магазин «Детский мир» УФАС оштрафовало на 101 тысячу рублей за назойливую рекламу. Поводом для рассмотрения дела стало обращение псковича, пожаловавшегося, что ему на электронную почту пришло рекламное письмо, а согласие на получение рассылки он не давал.

В соответствии со статьей 18 Закона о рекламе, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

В УФАС в настоящее время еще несколько подобных дел на рассмотрении.