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Общество

Псковский магазин оштрафовали за письмо на электронку

19 августа 2020 года, 11:30

Псковский магазин «Детский мир» УФАС оштрафовало на 101 тысячу рублей за назойливую рекламу. Поводом для рассмотрения дела стало обращение псковича, пожаловавшегося, что ему на электронную почту пришло рекламное письмо, а согласие на получение рассылки он не давал. 

В соответствии со статьей 18 Закона о рекламе, распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы.

В УФАС в настоящее время еще несколько подобных дел на рассмотрении.   

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