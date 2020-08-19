Концерт «Спасибо медикам» из-за плохой погоды пройдет в филармонии

Второй благотворительный концерт «Спасибо медикам» организаторы решили перенести под крышу. Он пройдет не в Кремле, как планировалось ранее, а в большом концертном зале филармонии. Синоптики дают неблагоприятный прогноз на эту дату. Дата и время концерта остаются прежними - 29 августа в 20:00. Все билеты действительны.

В концерте «Спасибо медикам» на одной сцене выступят Евгения Зима Band (Санкт-Петербург), Аркадий Галковский (саксофон) и Екатерина Андреева (вокал).

Первый концерт «Спасибо Медикам» в поддержку медицинских работников региона, пострадавших от COVID-19, прошел 18 июля на базе отдыха «Скай Ранчо». Все собранные средства, в том числе взносы спонсоров и псковичей, составили более 600 тысяч рублей и направлены на приобретение реабилитационных курсовок и путевок для врачей, медсестер и фельдшеров.



