Вторую волну коронавируса экономике Псковской области будет выдержать сложно

Выдержать вторую волну пандемии псковской экономике будет тяжело, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции ТАСС 18 августа, отвечая на вопрос журналиста, «сможет ли регион и его жители выдержать социальное и экономическое давление повторного карантина».

«Мы должны делать все, чтобы не допустить сворачивания экономики по тому сценарию, который был. Во время первой волны предприятия закрылись всего на две недели. Слаженная работа и точечные совещания с промышленниками помогли оперативно решить этот вопрос. Мы прекрасно понимали, что, если они месяц не будут работать, потом не один год им придется восстанавливаться»,- ответил губернатор Псковской области.

По словам губернатора, все очаги распространения коронавируса возникали из-за незначительных ошибок конкретных людей.

«Необходимо понимать, что угроза все еще существует. Благодаря контролю удалось добиться «условно нормальной жизни». В таком режиме, при соблюдении всех норм, мы сможем пережить вторую волну. Если возникнет необходимость, придется закрыть какие-то отрасли экономики», - сказал Михаил Ведерников.