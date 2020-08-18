18 августа из Пскова в Симферополь вылетел первый пассажирский самолет, на рейс продали 41 билет, пишет Псковское агентство информации.

Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин отметил, что направление «Псков — Симферополь» — очень важное для Псковской области.

«В принципе давно его ждали, пандемия внесла коррективы, поэтому только сейчас запускаем первый рейс. Надеемся, что этот рейс будет пользоваться популярностью у псковичей, мы его постоянно запустим на летнее время», - сказал Борис Елкин.

До конца 2020 года пройдут переговоры с перевозчиками по дополнительным маршрутам из Псковской области.



