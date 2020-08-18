Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Образование

В этом году в Псковской области появится еще 1140 мест в детских садах

18 августа 2020 года, 16:52

В Псковской области в 2020 году в детских садах появится 1140 дополнительных мест. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

За 2018-2019 годы было введено в эксплуатацию 1320 мест для детей в возрасте до трёх лет. По словам Александра Седунова, существенно сократилась очередь в Пскове, Псковском и Великолукском районах.

«В 2020 году мы ещё введём плюсом 1140 дополнительных мест, - отметил Александр Седунов. – В 2021 году появится ещё один детских сад на 120 мест в Пскове».

Кроме того, индивидуальные предприниматели могут открывать частные детские сады и получать субсидию из бюджета на приобретение оборудования.


  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Четыре насельника Псково-Печерского монастыря госпитализированы с коронавирусом
На улице Георгиевской в Пскове сбили женщину
Вторую волну коронавируса экономике Псковской области будет выдержать сложно
18 августа из Пскова в Симферополь вылетел первый пассажирский самолет
Подросток с двухлетним ребенком в автомобиле влетел в забор
В новом учебном году все уроки будут проходить в одном кабинете
В Себеже благоустроили две общественные территории
Михаил Ведерников: пандемия сделала работу администрации области беспрецедентно открытой
Зрителям фестиваля «Музыка на воде» рекомендуют взять с собой пледы

Комментарии

Авторизация
No comments
Опасные мурашки

Общество / Здоровье
18 августа 11:57

Опасные мурашки

Повод для срочной консультации невролога
Живые и мёртвая

Общество / Знай наших!
17 августа 20:57

Живые и мёртвая

Как художник и поэт проводят время на берегах радонового озера в псковской глубинке
Байки из склепов

Общество
17 августа 13:45

Байки из склепов

От чего умерла женщина в XIII веке и что брали наши предки в последний путь рассказали псковские археологи