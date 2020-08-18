В этом году в Псковской области появится еще 1140 мест в детских садах

В Псковской области в 2020 году в детских садах появится 1140 дополнительных мест. Об этом рассказал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

За 2018-2019 годы было введено в эксплуатацию 1320 мест для детей в возрасте до трёх лет. По словам Александра Седунова, существенно сократилась очередь в Пскове, Псковском и Великолукском районах.

«В 2020 году мы ещё введём плюсом 1140 дополнительных мест, - отметил Александр Седунов. – В 2021 году появится ещё один детских сад на 120 мест в Пскове».

Кроме того, индивидуальные предприниматели могут открывать частные детские сады и получать субсидию из бюджета на приобретение оборудования.



