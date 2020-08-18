В новом учебном году все уроки будут проходить в одном кабинете

В новом учебном году ученики будут сидеть в каждом отдельном классе, а учитель будет приходить к ним на урок. Об этом рассказал начальник управления образования Псковской области Александр Седунов в эфире проекта ПАИ-live 18 августа.

Сотрудники столовой должны будут работать в масках, и в каждой школе разработают график приема пищи с учетом рекомендаций Роспотребнадзора.

Надевать ли маски в новом учебном году, псковские школьники решат сами.

«Каждый сам принимает решение, сидеть в маске на уроках или нет, - отметил Седунов. – Во время ЕГЭ выпускники сами принимали решения быть в маске или нет».

Также Седунов отметил, что необходимо соблюдать в классах режим проветривания и уборок.

«Термометры будут закуплены в образовательные организации, - отметил Седунов. – Дезинфекция, маски и термометры будут включены в учебные расходы в школах. С родителей деньги на это брать не нужно».

Закупать маски и дезинфекторы будут на средства муниципального бюджета.

1 сентября в Пскове линейки в школах пройдут на улице.

«Все массовые мероприятия в школах отменены будут, но 1 сентября — уникальный праздник, есть дети, которые впервые сядут за парту, также 11 класс и 9-классники — выпускники», - сказал Александр Седунов, добавив, что остальные классы будут находиться в помещениях, классах, чтобы минимизировать контакты.

Слухи о переходе на дистанционное обучение с 20 сентября Александр Седунов назвал досужими домыслами.



