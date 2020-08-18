В Себеже благоустроили две общественные территории - в сквере Победы в Сосновом Бору появилась новая детская площадка с современными элементами топиария, отремонтированы пешеходные дорожки. Объем средств, направленных на благоустройство, составил порядка 6 млн рублей. На втором объекте — в сквере Знамени Победы в Себеже - осуществлен монтаж освещения и установлено несколько детских игровых комплексов. Стоимость работ — около 1,5 млн рублей, выделенных из консолидированного бюджета, сообщает пресс-служба областной администрации. Об этом рассказал глава Себежского района Леонид Курсенков на встрече с губернтором Михаилом Ведерниковым 18 августа.

В рамках регионального проекта «Современная школа» по направлению «Образование» в Идрицкой и Себежской школах оснащены «Точки роста». Общая стоимость нового современного оборудования составила 1,8 млн рублей. Также в Себежскую и Сосновоборскую школы закуплены новая мебель и современное оборудование в рамках внедрения цифровой образовательной среды. По направлению «Культура» муниципалитетом приобретен автоклуб, который приступит к работе до конца августа.

Еще одной важной темой в ходе встречи стало обсуждение функционирования системы электроснабжения в районе. Особое внимание было уделено организации работы по бесперебойной подачи электроэнергии в удаленные населенные пункты. В муниципалитете более 3 тыс км линий электропередач, отметил Леонид Курсенков. В настоящее время в районе работают несколько бригад по расчистке ЛЭП от растительности.