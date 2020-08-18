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Общество

Михаил Ведерников: пандемия сделала работу администрации области беспрецедентно открытой

18 августа 2020 года, 13:54

Пандемия сделала работу администрации области беспрецедентно открытой, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе пресс-конференции в пресс-центре ТАСС 18 августа, где поделился опытом борьбы с коронавирусом в регионе.

«Основная опасность в  ситуации пандемии — недостаток информации и слухи, которые из-за этого растут в арифметической прогрессии. Данных о коронавирусе вначале было критически мало, и любая информация распространялась со скоростью вируса. Самый мощный слух — о сетях 5G, которые распространяют вирус, слухи о том, что вируса нет и всё это мировой заговор власть имущих», - сказал Ведерников.

 Псковской области удалось практически без потерь пройти первую волну коронавируса, поскольку подавляющее большинство граждан придерживались рекомендаций и носили защитные маски.

«С первых дней мы внимательно следили за ситуацией и сделали все свои шаги максимально открытыми», - подчеркнул губернатор, добавив, что оперативная обратная связь от населения помогала устанавливать новые очаги, корректировать работу на местах. «По сути оперштаб стал оперштабом всех жителей Псковской области. Потому что он сопровождался комментариями со стороны жителей, в каждом комитете появился человек, который отвечал жителям региона на их вопросы в соцсетях», - отметил Ведерников.


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