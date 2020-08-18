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Общество

Михаил Ведерников поделится опытом борьбы с коронавирусом в пресс-центре ТАСС

18 августа 2020 года, 12:12

В пресс-центре ТАСС пройдет онлайн-конференция, посвященная анализу действий российских губернаторов во время пандемии коронавируса. В ней примет участие глава Псковской области Михаил Ведерников. Нам встрече будут обсуждать конкретные примеры решения экономических и социальных вопросов областей в период пандемии коронавируса.

В пресс-конференции также участвуют представители Мурманской и Ленинградской областей, Севастополя и директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

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