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Общество

Более 40 улиц и дворов отремонтировали в Пскове в этом году

18 августа 2020 года, 11:54

В этом году в Пскове отремонтировали более 40 улиц и дворов, всего около 250 тысяч квадратных метров территории, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на заместителя начальника УГХ администрации Пскова Александра Грацкого. Сегодня, 18 августа   глава администрации Пскова Александр Братчиков вместе с подчиненными проверяет ремонт городских улиц. 

По словам Александра Грацкого, на все работы в Пскове было потрачено 700 млн рублей в этом году, еще 800 млн рублей будет выделено дополнительно.

«Ремонт проезжих частей планируют закончить  до 15 октября, тротуаров – до конца октября. Специалисты ежедневно находятся на объекте, контролируют, берут пробы», - сказал Грацкий.

Он подчеркнул, что рад тому, что все работы выполняются в летний период, он назвал это «большим плюсом». Планируется завершить все работы по разыгранным контрактам до конца октября.

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