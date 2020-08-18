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Происшествия

У погибшей в Великолукском районе женщины остались трое детей

18 августа 2020 года, 09:44

У женщины, погибшей 17 августа в аварии в Великолукском районе, осталось трое детей, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на великолукскую газету «Наш путь». 

Смертельное ДТП произошло  в 19:50 на 2-м км автодороги Лакомица - Локниха деревни Переслегино в  Великолукском районе.  58-летний мужчина за рулём трактора «Беларус-82.1» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с пассажирским автобусом Ford Transit, за рулём которого находился 58-летний житель Великолукского района. После столкновения с автобусом трактор съехал в кювет.

В результате ДТП погибли две пассажирки: 35-летняя и 59-летняя женщины. Травмы различной степени получили еще пять пассажиров автобуса. Водитель трактора в момент ДТП был пьян.

В момент аварии до остановки оставался километр. Водитель автобуса со стажем работы 40 лет попытался уйти от столкновения и выкрутил руль в сторону.

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