У погибшей в Великолукском районе женщины остались трое детей

У женщины, погибшей 17 августа в аварии в Великолукском районе, осталось трое детей, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на великолукскую газету «Наш путь».

Смертельное ДТП произошло в 19:50 на 2-м км автодороги Лакомица - Локниха деревни Переслегино в Великолукском районе. 58-летний мужчина за рулём трактора «Беларус-82.1» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с пассажирским автобусом Ford Transit, за рулём которого находился 58-летний житель Великолукского района. После столкновения с автобусом трактор съехал в кювет.

В результате ДТП погибли две пассажирки: 35-летняя и 59-летняя женщины. Травмы различной степени получили еще пять пассажиров автобуса. Водитель трактора в момент ДТП был пьян.

В момент аварии до остановки оставался километр. Водитель автобуса со стажем работы 40 лет попытался уйти от столкновения и выкрутил руль в сторону.