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Экономика

Лидерами по урожайности стали Островский, Палкинский и Пыталовский районы

18 августа 2020 года, 09:20

В Псковской области на сегодняшний день уже  намолотили более 70 тыс тонн зерновых и зернобобовых культур с площади  16 тыс га (40% к уборочной площади). Средняя урожайность составила 43,3 ц/га, сообщает пресс-служба областной администрации.

Валовое производство рапса составляет более 13 тыс тонн при урожайности 32 ц/га. Накопано 80 тонн картофеля, при средней урожайности 119 ц/га. Собрано 35 тонн овощей открытого грунта при средней урожайности 190 ц/га.

Активно ведут уборку зерновых и зернобобовых культур в Псковском районе — убрано более 3,7 тыс га (79% к уборочной площади, намолочено более 17 тыс тонн), Пушкиногорском районе — убрано порядка 800 га (74% к уборочной площади, намолочено порядка 3,9 тыс тонн), Опочецком районе — убрано около 300 га (69% к уборочной площади, намолочено более 940 тонн).

Лидирами по урожайности зерновых культур и рапса являются: Островский — урожайность зерновых 67 ц/га, рапса 34 ц/га, Палкинский — урожайность зерновых 65 ц/га, рапса 37 ц/га, Пыталовский — урожайность зерновых 64 ц/га, рапса 28 ц/га.


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