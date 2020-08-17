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Общество

В Лычевской средней школе появится борцовский ковер

17 августа 2020 года, 21:35

В рамках программы «Самбо в школу» в Лычевской средней школе в деревне Дубрава-1 Великолукского района появится борцовский ковер. Об этом 17 августа губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, посетившему школу в ходе рабочего визита в Великолукский район, рассказал руководитель учебного учреждения Борис Захаров.

В 2020 году в рамках госпрограммы Псковской области «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014–2020 годы» в школе проведен капитальный ремонт спортивного зала. Объем вложенных средств из консолидированного бюджета составил 1,25 млн рублей.

У школы нет благоустроенной спортивной площадки на открытом воздухе. Однако председатель регионального Комитета по образованию Александр Седунов отметил, что на 2021–2022 годы есть возможность принять участие в программах Министерства спорта РФ, в рамках которых можно будет благоустроить пришкольный стадион: установить турники и обустроить плоскостные сооружения.

В настоящий момент в школе ведется частичный ремонт кровли. Проводится и обустройство кабинетов для центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Оборудование планируется поставить к началу учебного года.

Помещение, приспособленное под пищеблок. В настоящий момент оно прошло проверку Роспотребнадзора, оборудовано всем необходимым для обеспечения школьников горячим питанием. В здании предусмотрен обеденный зал на 80 мест, прием пищи проходит в 2 смены.

По итогам посещения учебного учреждения губернатор дополнительно дал поручение разработать проектно-сметную документацию по капитальному ремонту здания школы, который до этого момента еще ни разу не проводился.

Лычевская средняя школа расположена в двухэтажном здании 1968 постройки. В учреждении обучаются 145 детей, еще порядка 100 ребят являются воспитанниками филиала — детского сада «Журавушка». Для 20 детей организован централизованный подвоз к учреждению. В школе работают 14 педагогов.

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