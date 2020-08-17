150 жителей аварийных домов переедут в новый дом в Великолукском районе

Около 150 жителей 18 аварийных домов переедут в трехэтажное здание на 56 квартир в поселке Дубрава-1 в Великолукском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. Здание возводится в рамках областной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах».

Готовность объекта составляет 85%. Все общестроительные работы завершены. В здании ведется внутренняя отделка помещений и облицовка фасада. Начаты работы по благоустройству территории. Напомним, строительство многоквартирного жилого дома в поселке Дубрава-1 осуществляет строительная организация «СМУ-44». Из консолидированного бюджета на эти цели выделено 80 млн рублей. В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья трехэтажный дом строится и в Дновском районе.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал жителям поселка совместно с администрацией района продумать план развития придомовой территории. А также обратил особое внимание на возможность организации территориально-общественного самоуправления. «В этом году мы уже разыграли 10 млн рублей, еще 2 выделены на проведение второго конкурса ТОСов. Если все будет хорошо, мы эту сумму будем наращивать. Чтобы у каждого была возможность обратиться со своим проектом и сделать свой двор лучше. Это хороший инструмент, и им надо пользоваться»,- подчеркнул глава региона.