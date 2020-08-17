Строительство новой инфекционной больницы в Пскове идет ударными темпами

«Строительство ведётся такими ударными темпами, что сравнивать в Псковской области попросту не с чем. если будет вторая волна коронавируса, Псковская область будет готова к ней намного лучше», – отмечают в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.

Новая областная инфекционная больница в Пскове готова на 87 %, филиал в Великих Луках – на 72 %. На прошлой неделе комиссия уже принимала первые работы: внутренние инженерные коммуникации. В комиссии были будущие работники больницы.

Больницу строит Минобороны, по поручению Владимира Путина.