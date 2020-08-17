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Экономика

В Псковской области построят единственный в стране завод полного цикла переработки мяса

17 августа 2020 года, 16:23

В Великолукском районе построят единственный в стране завод полного цикла: от выращивания животных до переработки мяса, сообщает Псковское агентство информации. 17 августа заложили капсулу на месте строительства нового завода, в церемонии принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников. На новом заводе будет создано три тысячи новых рабочих мест. Объем инвестиций в проект оценивается в 30 млрд рублей. Планируемый срок ввода первой очереди завода в эксплуатацию: конец 2022 года – начало 2023 года.

Михаил Ведерников отметил, что строительство завода важное событие не только для Великолукского района, но и в целом для Псковской области. Губернатор подчеркнул, что строительство завода сделает Великолукский район финансово привлекательным, а также создаст более трёх тысяч высокооплачиваемых рабочих мест. «. В год будет поступать от 140 млн рублей налогов только в областной бюджет», – отметил глава региона.


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