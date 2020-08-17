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Общество

Энергоэффективный детский сад открыли в Порховском районе

17 августа 2020 года, 15:16

Детский сад «Солнышко» в Порхове открыли после реновации, сообщает пресс-служба областной администрации. Теперь там используют энергоэффективные технологии.

В здании  установили энергосберегающие стеклопакеты, заменили входные двери. В двух ясельных группах теперь теплые полы, а  устройство системы отопления  с регуляторами тепла и «умным» тепловым узлом. Это позволяет экономичнее использовать теплоресурсы в зависимости от температуры за окном.

В детском саду утеплили стены, чердачные перекрытия, отремонтировали отмостку. Во внешней отделке здания применены современные и яркие материалы. Осталось установить вентиляционные клапаны. Полностью завершить все работы планируют к началу сентября.

На кухне установлены новые электроплиты. Их эксплуатация позволит сэкономить не менее 20% энергоресурсов по сравнению со старым оборудованием.

Детский сад уже начал свою работу в обычном режиме. Успешный опыт распространят на соседние муниципалитеты.


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