Энергоэффективный детский сад открыли в Порховском районе

Детский сад «Солнышко» в Порхове открыли после реновации, сообщает пресс-служба областной администрации. Теперь там используют энергоэффективные технологии.

В здании установили энергосберегающие стеклопакеты, заменили входные двери. В двух ясельных группах теперь теплые полы, а устройство системы отопления с регуляторами тепла и «умным» тепловым узлом. Это позволяет экономичнее использовать теплоресурсы в зависимости от температуры за окном.

В детском саду утеплили стены, чердачные перекрытия, отремонтировали отмостку. Во внешней отделке здания применены современные и яркие материалы. Осталось установить вентиляционные клапаны. Полностью завершить все работы планируют к началу сентября.

На кухне установлены новые электроплиты. Их эксплуатация позволит сэкономить не менее 20% энергоресурсов по сравнению со старым оборудованием.

Детский сад уже начал свою работу в обычном режиме. Успешный опыт распространят на соседние муниципалитеты.



