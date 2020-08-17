Михаил Ведерников находится в рабочей поездке по Великолукскому району

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Великолукский район с рабочим визитом 17 августа, пишет Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ» в урочище Болягино., также посетит Лычевскую среднюю общеобразовательную школу в деревне Дубрава-1.

В завершение рабочей поездки Михаил Ведерников проконтролирует строительство в деревне Дубрава-1 многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья.