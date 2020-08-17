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Общество

Михаил Ведерников находится в рабочей поездке по Великолукскому району

17 августа 2020 года, 14:27

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников прибыл в Великолукский район с рабочим визитом 17 августа, пишет Псковское агентство информации.

Михаил Ведерников примет участие в торжественной церемонии закладки капсулы на месте строительства завода по убою и переработке мясосырья ООО «ВСГЦ» в урочище Болягино., также  посетит Лычевскую среднюю общеобразовательную школу в деревне Дубрава-1.

В завершение рабочей поездки Михаил Ведерников проконтролирует строительство в деревне Дубрава-1 многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья.

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