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Общество / Здоровье

Еще 25 человек заболели коронавирусом в Псковской области

17 августа 2020 года, 11:56

За последние сутки в Псковской области еще 25 человек заразились коронавирусом, общее число зараженных за весь период теперь составляет 4 215, сообщает Telegram-канал «COVID-19. Псковская область».

 На данный момент проведено 73 569 исследований (+294).

Статистика по районам:

Псков – 1322

Великие Луки – 823

Бежаницкий район - 52

Великолукский район – 187

Гдовский район – 83

Дедовичский район – 64

Дновский район - 106

Красногородский район – 40

Куньинский район –39

Локнянский район - 14

Невельский район - 143

Новоржевский район – 24

Новосокольнический район - 95

Опочецкий район – 45

Островский район – 304

Палкинский район - 51

Печорский район – 60

Плюсский район – 101

Порховский район - 148

Псковский район – 357

Пустошкинский район – 25

Пушкиногорский район - 11

Пыталовский район – 22

Себежский район – 29

Струго-Красненский район – 46

Усвятский район - 24

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