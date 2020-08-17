Псковские легкоатлеты завоевали золото на первенстве Северо-Запада

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова и Евгений Караваев после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вернулись на легкоатлетическую арену, сообщили в центре спортивной подготовки. Спортсмены завоевали на первенстве Северо-западного федерального округа по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет в Брянске золото.

Соревнования стали первыми в официальном календаре Всероссийской федерации легкой атлетики. Они прошли без зрителей.

Мастер спорта Наталья Спиридонова в прыжках в высоту золото и результат 184 сантиметра, что на 24 сантиметра выше, чем у взявшей серебро соперницы.

Кандидат в мастера спорта Евгений Караваев также уверенно победил в секторе прыжков в длину. Караваев с результатом 7,15 метра стал победителем первенства округа.

Спортсмены остаются в Брянске на сборах с национальной командой.