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Спорт

Псковские легкоатлеты завоевали золото на первенстве Северо-Запада

17 августа 2020 года, 11:37

Спортсмены Центра спортивной подготовки Псковской области Наталья Спиридонова и Евгений Караваев после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, вернулись на легкоатлетическую арену, сообщили в центре спортивной подготовки.  Спортсмены завоевали на первенстве Северо-западного федерального округа по легкой атлетике среди спортсменов до 20 лет в Брянске золото.

Соревнования стали первыми в официальном календаре Всероссийской федерации легкой атлетики. Они прошли без зрителей. 

Мастер спорта Наталья Спиридонова в прыжках в высоту  золото и результат 184 сантиметра, что на 24 сантиметра выше, чем у взявшей серебро соперницы.

Кандидат в мастера спорта Евгений Караваев также уверенно победил в секторе прыжков в длину. Караваев с результатом 7,15 метра стал победителем первенства округа.

Спортсмены остаются в Брянске на сборах с национальной командой.

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