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Общество

Десантники из Алжира прибыли в Псков для участия в армейских играх

17 августа 2020 года, 09:14

Команда из Алжирской Народной Республики прибыла в Псков для участия в международном конкурсе «Десантный взвод», который проходит в рамках «Армейских международных игр – 2020». Делегация прилетела на псковский аэродром «Кресты» самолетом Ан-22. Гостей встретили хлебом и солью под Государственный гимн Алжирской Народной Республики.Медики  провели  осмотр алжирских военных.

Ранее в Псков прибыли команды из Белоруссии, Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи. Участники уже совершили десантирвание в составе взвода и марш-бросок на 10 километров. 




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