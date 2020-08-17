Десантники из Алжира прибыли в Псков для участия в армейских играх

Команда из Алжирской Народной Республики прибыла в Псков для участия в международном конкурсе «Десантный взвод», который проходит в рамках «Армейских международных игр – 2020». Делегация прилетела на псковский аэродром «Кресты» самолетом Ан-22. Гостей встретили хлебом и солью под Государственный гимн Алжирской Народной Республики.Медики провели осмотр алжирских военных.

Ранее в Псков прибыли команды из Белоруссии, Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Экваториальной Гвинеи. Участники уже совершили десантирвание в составе взвода и марш-бросок на 10 километров.











