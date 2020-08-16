Школьники из районов приехали на экскурсию в Псков по программам нацпроекта

Первая группа школьников из районов Псковской области приехала в Псков на экскурсии в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

В первую группу вошли ребята из Новоржевского, Палкинского и Пустошкинского районов.

Учитывая эпидемиологическая ситуацию, в первых экскурсионных поездках примут участие дети из разных уголков Псковской области. Затем, в случае улучшения обстановки, регион готов встретить и группы из других регионов страны.

В первый день маршрута дети знакомятся с достопримечательностями Пскова. Они уже побывали в Псковском Кремле, прогулялись по крепостным стенам. Сегодня ребята еще посетят Варлаамовскую и Высокую башни. Оттуда школьники смогут полюбоваться прекрасным видом на один из памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО — собор Иоанна Предтечи.

Во второй день программы дети посетят Изборск и Печоры, где примут участие в познавательной интерактивной игре «Пароль Изборской крепости», а также посетят Псково-Печерский монастырь.

Всего в 2020 году в рамках нацпроекта помимо маршрута «Серебряное ожерелье. Псков» разработаны еще 7 культурно-просветительских программ.

Основные направления — Москва и Санкт-Петербург. Кроме того, в числе разработанных программ — «Серебряное ожерелье. Великий Новгород», «Императорский маршрут» — это путешествие от Тюмени до Тобольска по памятным местам истории дома Романовых.