Губернатор поздравил летчиков с праздником

Лётчиков с Днем воздушного флота России поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление он разместил на своей странице в Instagram.

Он отметил, что авиационная инфраструктура является важным фактором экономического развития страны, в том числе и для Псковской области.

Он напомнил, что в этом году пассажирские самолёты начали летать в Псков, Калининград, Анапу и Симферополем и это только начало.

«Спасибо всем, кто связал свою жизнь с небом, кто участвует в развитии псковского аэропорта и обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров», - отметил псковский губернатор