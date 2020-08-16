Губернатор поздравил летчиков с праздником

Лётчиков с Днем воздушного флота России поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Поздравление он разместил на своей странице в Instagram.
Он отметил, что авиационная инфраструктура является важным фактором экономического развития страны, в том числе и для Псковской области.
Он напомнил, что в этом году пассажирские самолёты начали летать в Псков, Калининград, Анапу и Симферополем и это только начало.
«Спасибо всем, кто связал свою жизнь с небом, кто участвует в развитии псковского аэропорта и обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров», - отметил псковский губернатор