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Политика

Михаил Ведерников: Эпидемиологическая ситуация в Псковской областт стабильно улучшается

15 августа 2020 года, 19:43

«После прохождения пика заболеваний эпидемиологическая ситуация в Псковской области несколько недель подряд стабильно улучшается», – заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении.

По его словам, Псковская область уверенно перешла на новый этап снятия ограничений, в регионе открыты практически все сферы экономики. По мнению губернатора, как показала практика, это «сделано вовремя».

ногие предприятия, особенно в сфере туризма, общественного питания, уже находились на грани. В настоящий момент загрузка отелей достаточно высокая, в ресторанах тоже хороший поток посетителей, спросом пользуются новые авиа- и железнодорожные маршруты. Всё это даёт возможность хорошими темпами восстанавливать региональную экономику после вынужденного простоя», – сказал Ведерников. 

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