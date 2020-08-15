Линейки 1 сентября пройдут в Псковской области с ограничениями

В Псковской области линейки в школах 1 сентября пройдут с определёнными ограничениями. Как заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём видеообращении, вопрос о проведении линеек он обсудил с главным санитарным врачом Псковской области Александром Нестеруком.

По словам главы региона, достигнута предварительная договорённость о том, что линейки пройдут с определёнными ограничениями, не для всех школ, а именно для указанных классов. Окончательно решение будет принято ориентировочно 25 августа.

«Я абсолютно разделяю мнение родителей, что для детей это праздник, и, конечно, нужно постараться учесть эти пожелания», – сказал Михаил Ведерников.

По его словам, федеральный Роспотребнадзор разработал обязательные правила, которые позволяют вернуться к очному обучению с 1 сентября без дополнительного риска как для детей, так и для учителей. По его мнению, спектр требований достаточно широкий: закрепление отдельного кабинета за каждым классом, использование средств индивидуальной защиты персоналом пищеблоков, создание условий для соблюдения личной гигиены и усиление дезинфекционного режима.

«Я прошу внимательно отнестись к этим требованиям, пусть даже некоторые из них вызывают неудобства. Но давайте помнить, что речь идёт о здоровье детей, поэтому торг здесь неуместен», – подчеркнул Михаил Ведерников.