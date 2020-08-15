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Общество / Армия

Команда ВДВ Белоруссии прибыла на конкурс «Десантный взвод – 2020»

15 августа 2020 года, 16:50

15 августа в Псковское гвардейское соединение воздушно-десантных войск для участия в конкурсе «Десантный взвод», проводимого в рамках «Армейских международных игр – 2020», прибыла команда-участница из Республики Беларусь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Участники команды прибыли самолётом военно-транспортной авиации на аэродром Кресты под Псковом. На аэродроме специалистами медицинского отряда соединения ВДВ была организована термометрия личного состава, а по прибытии на территорию соединения все участники соревнований прошли первичный медицинский осмотр. По прибытии в часть команды-участники конкурса по полевой встретили хлебом-солью. Военный оркестр соединения исполнил гимн республики.

С прибывшей командой было проведено занятие по требованиям безопасности, а также пройдена регистрация военнослужащих как участников конкурса.

Ранее в Псков прибыли команды из Китая, Камбоджи, Мали, Таджикистана, Конго, Намибии и Гвинейской Республики.

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