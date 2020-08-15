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Общество

Участники «Десантного взвода» десантировались и совершили марш-бросок

15 августа 2020 года, 12:08

Участники международного конкурса десантных подразделений «Десантный взвод» ознакомились с порядком проведения этапа «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» на местности и провели первую практическую тренировку. Об этом «Псковской правде» сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Проведя всю необходимую подготовку и пройдя все положенные линии проверки на вертолётной площадке Шабаны под Псковом, десантники выдвинулись к трём транспортно-боевым вертолётам Ми-8АМТШ, с которых и совершили десантирование.

Участники приземлились на площадке Кислово. После этого команды осуществили сбор и ускоренным передвижением преодолели расстояние 1 км к месту старта марш-броска.

Сдав парашютные системы, десантники взвесили экипировку и оружие, общая масса которых должна находиться в рамках 8 кг. После этого они приняли старт марш-броска на 10 км.

В заключение тренеры команд указали участникам на все недочёты, на которые стоит обратить особое внимание.

Этап «Десантирование в составе взвода, сбор на площадке приземления, совершение марш-броска на 10 км» пройдёт 24 августа в рамках первого этапа конкурса.

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