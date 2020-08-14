Губернатор своим указом отменил часть ограничений

Очередные изменения ограничительных мероприятий в связи с предупреждением распространения коронавирусной инфекции утверждены Указом Губернатора о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия. Документ подписан главой региона Михаилом Ведерниковым в пятницу, 14 августа, по итогам заседания оперативного штаба, сообщает пресс-служба областной администрации.

Так ответственность за соблюдение пассажирами масочного режима возложена руководителей, осуществляющих перевозку организаций.

С 15 августа разрешено возобновить работу кинотеатров, кинозалов, театров. Вместе с тем, посетителей в кинозалах и зрительных залах учреждений культуры должно быть не больше 50% от общей вместимости. Должны соблюдаться и прочие рекомендации Роспотребнадзора.

С соблюдением санитарно-противоэпидемических мероприятий могут открыться и стационарные аттракционы, расположенные на территориях парков, скверов и других зон отдыха.

Разрешено приступить к работе и плавательным бассейнам, но вместе с фитнес-центрами и спортивными клубами должны неукоснительно выполняться рекомендации Главного государственного санитарного врача Российской Федерации. Кроме того, работники плавательных бассейнов должны соблюдать масочный и перчаточный режимы (за исключением случаев нахождения в бассейне), а также социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Особые требования и к числу посетителей. Так, например, в плавательном бассейне на 10 кв метров площади зеркала воды должно быть не более одного человека. Во время проведения группового занятия — не более 1 человека на 5 кв м площади зеркала воды. Посещение бассейна должно быть организовано по сеансам с интервалами между ними 30 минут.

Парикмахерские, салоны красоты, солярии, СПА-салоны могут перейти к работе без предварительной записи, но по-прежнему с обязательным выполнением специальных требований Роспотребнадзора.

Кроме того, граждане обязаны в религиозных организациях носить перчатки либо при входе в помещение обрабатывать руки дезинфицирующим средством.

Согласно документу, смягчен запрет на массовые мероприятия. Начиная с 25 августа, разрешено проведение мероприятий с численностью участников не более 30 человек при соблюдении социальной дистанции (около 1,5 метра), а при невозможности ее соблюдения — обязательное ношение масок. Из числа публичных разрешено пикетирование, проводимое одним участником.

Остальная часть ограничительных мероприятий продлена по 30 августа.



