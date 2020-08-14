Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В Псковской области создадут рабочую группу по вопросам доступной среды

14 августа 2020 года, 20:20

В Псковской области создадут рабочую группу по вопросам создания рабочей среды. Такое  решение принял губернатор Михаил Ведерников по итогам совещания 14 августа, сообщает пресс-служба областной администрации.

Участники рабочей группы будут заниматься обсуждением и решением проблемных вопросов по организации доступной среды в регионе. В нее войдут представители органов исполнительной власти области, эксперты и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Чаще всего не учитываются какие-то незначительные, по мнению подрядчиков, моменты, которые в свою очередь являются существенными для людей с ограниченными возможностями. Мы готовы к совместной работе, которая позволила бы исключить такие случаи»,- рассказала председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова. В частности, в качестве примера она привела улицу Леона Поземского, где в настоящее время ведется реконструкция, там завышен уровень бордюрного камня. Кроме того, в строящемся «социальном городке» не предусмотрена возможность экстренной эвакуации маломобильных групп граждан с верхних этажей зданий.

В целом же, по словам Марины Борисенковой, с каждым годом доступная среда в Пскове улучшается. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор своим указом отменил часть ограничений
Михаил Ведерников ответил на вопросы с участников молодежного форума «Ладога»
Фестиваль «Кукарача» в этом году поменяет формат
Концепции благоустройства двух скверов в центре Пскова разработают в этом году
Михаил Ведерников поручил провести проверку по жалобам на хамство в соцзащите
Вакцинация от гриппа начнётся в Псковской области в ближайшие недели
Ремонт дороги Псков — Гдов идёт в круглосуточном режиме
Древний город Ярослава Мудрого ищут археологи в Усвятском районе
Мастера устранили «вопиющие» недостатки и перенастроили орган в Печорах

Комментарии

Авторизация
No comments
Сюрприз с юга

Общество / Здоровье
11 августа 19:23

Сюрприз с юга

Что делать, когда народные средства не помогают?
Опыт пограничья

Общество
7 августа 14:52

Опыт пограничья

Студенты из Пскова и Даугавпилса приняли участие в семинаре «Молодежь и проблемы гуманитарной культуры в современном обществе»
Взрослая сказка

Общество / Знай наших!
6 августа 11:37

Взрослая сказка

Авторы вирусного ролика о Псковской области рассказали, как проходили съемки