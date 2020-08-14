В Псковской области создадут рабочую группу по вопросам доступной среды

В Псковской области создадут рабочую группу по вопросам создания рабочей среды. Такое решение принял губернатор Михаил Ведерников по итогам совещания 14 августа, сообщает пресс-служба областной администрации.

Участники рабочей группы будут заниматься обсуждением и решением проблемных вопросов по организации доступной среды в регионе. В нее войдут представители органов исполнительной власти области, эксперты и люди с ограниченными возможностями здоровья.

«Чаще всего не учитываются какие-то незначительные, по мнению подрядчиков, моменты, которые в свою очередь являются существенными для людей с ограниченными возможностями. Мы готовы к совместной работе, которая позволила бы исключить такие случаи»,- рассказала председатель Псковской областной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковского областного Собрания Марина Борисенкова. В частности, в качестве примера она привела улицу Леона Поземского, где в настоящее время ведется реконструкция, там завышен уровень бордюрного камня. Кроме того, в строящемся «социальном городке» не предусмотрена возможность экстренной эвакуации маломобильных групп граждан с верхних этажей зданий.

В целом же, по словам Марины Борисенковой, с каждым годом доступная среда в Пскове улучшается.