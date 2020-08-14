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Общество

Михаил Ведерников ответил на вопросы с участников молодежного форума «Ладога»

14 августа 2020 года, 20:02

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников , 14 августа, в онлайн-режиме принял участие межрегиональном молодежном образовательном форуме Северо-Западного федерального округа «Ладога 2020», сообщает пресс-служба областной администрации.

«Вы можете друг другу помочь, направить свою энергию в правильное русло, вместе стать сильнее в этом большом и быстроменяющемся мире. У вас есть все шансы реализовать даже самые смелые идеи. Я уверен, что вы откроете на площадке форума новые возможности для роста. Со своей стороны мы будем делать все, чтобы вы могли комфортно и эффективно работать, развивать свои проекты и реализовывать свои инициативы», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Молодые люди смогли задать главе региона интересующие их вопросы. Например, участники форума интересовались перспективами реализации в Псковской области проектов по международному сотрудничеству. Губернатор отметил, что коронавирусная повестка внесла серьезные коррективы в планы на текущий год. Ранее планировалось провести ряд мероприятий, которые ранее были апробированы во время Международных Ганзейских дней Нового времени: всероссийский праздник хорового пения, международный форум предпринимателей, кинофестиваль «Западные ворота». «Мы приняли решение в этом году провести ряд мероприятий в дистанционном формате», — отметил губернатор и подчеркнул, что благодаря смене формата зрители смогут принять участие в большем количестве событий.

Молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога» проводится в 12-й раз.

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