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Культура

Фестиваль «Кукарача» в этом году поменяет формат

14 августа 2020 года, 19:16

В этом году фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатов «Кукарача» поменяет формат, сообщили в пресс-службе областной администрации. В связи с эпидемиологической обстановкой заявочный конкурсный этап пройдет в удаленном режиме в октябре. Кроме того, акцент сместится в образовательную часть — у участников будет возможность пройти мастер-классы по разным видам творчества у именитых специалистов в области культуры.  Темой мероприятия этого года станет — «Зимняя сказка».

В этом году организаторы фестиваля расширили количество номинаций. Помимо вокала, хореографии и декламации, добавилась живопись, лепка и фотография. Подведение итогов мероприятия состоится в декабре.

Организаторами фестиваля являются Псковский городской молодежный центр и Псковский областной центр народного творчества при поддержке Комитета по культуре Псковской области и Управления общественных проектов и молодежной политики Администрации Псковской области.

Справки по телефонам: 8-953-242-10-00 (Костюк Марина Юрьевна) и 8-911-362-19-88 (Назарой Олеся Викторовна).


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