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Общество / Соцзащита

Михаил Ведерников поручил провести проверку по жалобам на хамство в соцзащите

14 августа 2020 года, 17:31

Провести проверку по жалобам на грубость и хамство со стороны работников органов социальной защиты населения поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников председателю профильного комитета Ольге Евстигнеевой. Об этом шла речь на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 14 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников поручил провести проверку по жалобам на хамство в соцзащите

Фото пресс-службы администрации Псковской области

«Если губернатор находит время, чтобы реагировать на обращения, то у этих сотрудников  - это их прямая обязанность. Если не могут с людьми нормально разговаривать, то не должны работать на местах, которые подразумевают коммуникацию с населением», — заявил Михаил Ведерников. Ольга Евстигнеева должна будет проинформировать главы региона о мерах взыскания, применённых к виновным должностным лицам.

Также председатель комитета отчиталась о мерах поддержки, которые оказываются жителям региона в период пандемии коронавируса. По её словам, около 41 млн рублей были выплачены семьям, которые решили воспользоваться частью средств материнского капитала. Деньги были переведены более чем 2 тыс. семей.

На детей от 3 до 7 лет выплачены в сумме около 660 млн рублей. Средства были направлены на почти 17 тыс. детей. Губернатор спросил, все ли семьи получили деньги. Ольга Евстигнеева заверила, что долгов нет. «Сейчас продолжаем принимать заявления. Выплаты назначаем вновь обратившимся гражданам», — добавила она.

Кроме того, по поручению губернатора были произведены около 42 тыс. выплат малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам на общую сумму 425 млн рублей. Более 1 тыс. 200 специалистов получили доплаты за особые условия труда в период пандемии.

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