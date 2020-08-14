Вакцинация от гриппа начнётся в Псковской области в ближайшие недели

Вакцинация против гриппа начнётся в Псковской области в ближайшие недели — как только поступит вакцина. В настоящее время медицинские учреждения готовятся к проведению прививочной кампании, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В этом году планируется привить 60% жителей региона. В первую очередь пройти вакцинацию должны люди из группы риска: те, кто старше 65 лет, граждане с заболеваниями бронхолегочной и сердечно-сосудистой системы, онкологические больные.

От гриппа рекомендуется привиться как можно раньше, чтобы иммунитет успел сформироваться. «Заболевания схожи по своей симптоматике и приводят к осложнениям в виде воспаления легких, при этом организму с обеими инфекциями одновременно справиться будет сложнее», - отметили специалисты.

Межучреждения готовят планы-графики для проведения вакцинации. Предварительная запись проводится в регистратурах поликлиник и профилактических отделениях.

В Пскове можно обратиться в подразделения городской поликлиники: № 1 (улица Кузнецкая, дом 19) телефоны 8 (8112) 66-53-54, 66-53-29, 66-53-50, № 2 (улица Коммунальная, дом 23) - 8 (8112) 57-33-66, 56-14-41, № 3 (улица Индустриальная, дом 8) — 8 (8112) 53-62-14, 53-22-61, 53-33-88. Кроме того, можно будет обратиться в доврачебные кабинеты, где после осмотра терапевт сделает прививку.

В Великих Луках предварительная запись на вакцинацию ведётся по телефону +7 (81153) 3-81-53, также можно сообщить о желании сделать прививку во время записи на диспансеризацию по телефону +7 (81153) 3-02-55. Дополнительно запись проводится через инфоматы в медучреждениях.

В Псковской области также организована предварительная запись на вакцинацию через региональный портал медицинских услуг и по единому бесплатному номеру 8 (800) 100-66-03.