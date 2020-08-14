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Транспорт / Инфраструктура

Ремонт дороги Псков — Гдов идёт в круглосуточном режиме

14 августа 2020 года, 16:24

Ремонт дороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Куземкино — Краколье идёт в круглосуточном режиме, работы организованы посменно. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. В ремонте задействованы около 70 человек и более 20 единиц специальной техники.

Ремонт дороги Псков — Гдов идёт в круглосуточном режиме

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

При укладке верхнего слоя дорожного покрытия используется щебеночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. «Это высокопрочная и долговечная смесь уже применялась при ремонте участка Гдовской трассы в прошлом году», - отметили в комитете.

Как пояснил представитель подрядной организации АО «Буер», при использовании такого материала процесс должен быть непрерывным: перегружатель принимает горячую асфальтовую смесь из самосвала, перемешивает и перемещает её в асфальтоукладчик. «Это позволяет самосвалам сразу же разгружаться и возвращаться на завод, а асфальтоукладчику — непрерывно укладывать асфальт и добиваться, таким образом, хорошей ровности покрытия», — отметил он.

Уже уложены 7 километров дорожного покрытия, ещё на 17 километрах трассы проведено фрезерование и устройство выравнивающего слоя. Также ведутся работы по укреплению обочины и расчистке полосы отвода.

В этом году будет отремонтирован участок трассы протяжённостью 22,4 км от границы Псковского района в направлении Гдова. Работы идут по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На ремонт выделены 318 млн рублей. Ремонт должен быть завершён к 17 сентября.

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