Мастера устранили «вопиющие» недостатки и перенастроили орган в Печорах

За несколько лет мастера устранили «вопиющие» недостатки органа в лютеранской кирхе Святого Петра в Печорах и провели генеральную перенастройку инструмента. Об этом рассказал органист Денис Маханьков в эфире проекта ПАИ-live 14 августа.

Он отметил, что восстановление органа ещё не закончено, хотя мастера приезжали около 20 раз. Работы идут на пожертвования слушателей.

Сейчас орган находится в гораздо лучшем состоянии, чем он был в 2014 году, когда Денис Маханьков впервые увидел печорский орган. «Это было исполнение на органе-инвалиде. Орган мог продемонстрировать только треть возможностей, треть была расстроена. Множество деталей не работало, механизмов не функционировало», - поделился воспоминаниями органист. По его словам, тогда было принято решение продолжать проведение концертов, а все собранные средства направлять на реставрацию инструмента.