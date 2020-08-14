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Общество / Образование

Кузыченко: В режиме ограничений школы Пскова будут работать до 1 января

14 августа 2020 года, 14:19

Школы и детские сады Пскова будут работать в режиме ограничений до 1 января 2021 года, сообщила начальник Управления образования администрации города Анна Кузыченко в эфире ПАИ-live 14 августа.

Кузыченко: В режиме ограничений школы Пскова будут работать до 1 января

Фото Дарьи Хватковой

По её словам, в учебных заведениях города будут открыты несколько входов, на каждом организуют дежурство администратора, который проведёт термометрию учеников. Также на входах установят санитайзеры и только после их использования дети смогут пройти внутрь.

Кроме того, дети будут приходить в школы в разное время: кто-то раньше, кто-то позже. Анна Кузыченко обратила внимание, что при работе в новых условиях вырастет нагрузка на педагогический коллектив, поскольку учитель должен будет ходить на уроки к каждому классу.

Гостья эфира обратила внимание на то, что дети возвращаются после каникул из разных точек страны, поэтому сейчас родители обязаны следить за их состоянием. «Если будет малейший признак респираторного заболевания, то ни в какое образовательное учреждение ребенок не будет допущен», - заверила Анна Кузыченко.

Говоря о Дне знаний, он сообщила, что празднование организуют в усечённом формате: «Под звуки музыки торжественно дети пройдут по кабинетам». 

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